Das Studierendenwerk Freiburg hat einen Wettbewerb zum Energiesparen gestartet. Dem Wohnheim, das in den kommenden sechs Wochen am meisten Strom einspart, winkt ein Preis.

"Dorms for the climate!" (Deutsch: "Wohnheime fürs Klima") - so heißt der neue Energiespar-Wettbewerb des Studierendenwerk Freiburg (SWFR). Die Idee: Die Bewohnerinnen und Bewohner werden belohnt, wenn sie möglichst viel Strom einsparen. Die elf Freiburger Wohnheime treten dabei gegeneinander an. Das Gewinner-Wohnheim bekommt Geld für ein Sommerfest.

Gemessen wird der Stromverbrauch je Wohnheim. Jeder und jede, der oder die in einem Wohnheim lebt, trägt mit dem persönlichen Verbrauch also zum Abschneiden des Hauses bei - freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst.

Durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch je Wohnheim zählt

Am Ende des Wettbewerbs wird verglichen, welches Wohnheim prozentual pro Kopf am meisten Strom eingespart hat. Das Studierendenwerk begründet diese Vorgehensweise damit, dass jedes Wohnheim unterschiedlich gebaut und unterschiedlich groß sei. Zugrunde gelegt wird der vorherige Verbrauch der einzelnen Wohnheime - hier wurde in allen Wohnheimen der Verbrauch der drei Wochen vor Beginn des Wettbewerbs ermittelt. Drei Wochen nach Start wird nochmals gemessen und ein Zwischenstand mitgeteilt. Die finale Messung, die dann das Gewinner-Wohnheim festlegt, erfolgt Mitte Juni.

Organisatorin: "Wettbewerb soll sensibilisieren"

Das Studierendenwerk hofft, dass sich möglichst viele der Bewohnerinnen und Bewohner aktiv beteiligen und Strom sparen. Und nicht nur das:

"Ich hoffe, dass es einfach generell für das Energiesparen sensibilisiert - nicht nur bei Strom, auch andere Energiearten können gespart werden."

Der Preis: Wohnheim-Sommerfest

So könnte auch langfristig der Energieverbrauch gesenkt werden, hofft die Organisatorin des Wettbewerbs. Welches Wohnheim während des Wettbewerbs am meisten eingespart hat, soll Ende Juni verkündet werden.