So genießen Südbadener den Sommer

In Südbaden sind die Tage derzeit sonnig, fast wie in Spanien oder Süditalien. Trotz Hitze und Trockenheit, gibt es aber auch Menschen, die sich über diesen Dauersommer freuen.

Ein bisschen brasilianisches Copacabana Feeling bei der Freiburger Turnerschaft. Besonders morgens genießen die Beachvolleyballer den Sandplatz in der Nähe der Dreisam. Die Ferienkurse sind im vollen Gang.

„Freiburg ist einfach so schön im Sommer.“

Auch am Freiburger Schlossberg sind schon einige Wanderer unterwegs. Sie alle wollen Mal kurz die Sorgen vergessen, durchatmen. So erzählt ein Mann: „Eine kleine Wanderung machen, da kann ich abschalten, da habe die ganze Woche was davon, wenn man daran erinnert wird.“ Ja dieser Sommer – er hat auch seine schönen Seiten.

„Man hat so viel außen rum, dass man sich das Schöne im Moment suchen muss.“

Die momentanen Temperaturen sind ideal für Kakteen. SWR

Einer der sich auch über den Sommer freut, ist Winfried Scholl vom Verein der Kakteenfreunde Freunde. Scholl wohnt in Titisee-Neustadt (Breisgau-Hochschwarzwald). Auf 900 Höhenmeter geht es seiner Kaktussammlung im Moment prächtig. Freudig erzählt er: "Wir nähern uns immer mehr Mexico und Südamerika an. Es wird immer heißer, hat natürlich auch Nachteile, aber für einen Kakteensammler optimal.“

"Für einen Kakteensammler war das ein super Sommer."

Auch der Hutfachhandel profitiert vom aktuellen Sommer. SWR

Während in den Höhenlagen die Kakteen aufblühen, ist es unten in der Freiburger Innenstadt vielleicht schon einen Tick zu heiß. Dort profitiert aber der Hutfachhandel gerade vom Sommer. Früher wurden in der Sommersaison Mitarbeiter entlassen, jetzt läuft das Geschäft läuft hervorragend. UV-Strahlung sei Dank.