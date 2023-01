Lange drauf gewartet –und endlich ist er da, der Schnee im Schwarzwald. Am Welttag des Schneemanns ist die Landschaft bis in die Niederungen weiß verschneit. Und mit etwas Verspätung in dieser Saison ist auch endlich Wintersport möglich. Wie Urlauber und Einheimische auf dem höchsten Berg in Baden-Württemberg, dem Feldberg, heute den Schnee genossen haben, hat SWR-Reporterin Marion Eiche bei recht eisiger Kälte erlebt.