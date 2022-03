Großer Empfang für Leonie Walter in ihrer Heimat St. Peter

Leonie Walter ist feierlich in einer Pferdekutsche vorgefahren. Der Musikverein spielte; der Skiclub stand Spalier. Auf die 18-Jährige wartete aber noch eine besondere Überraschung.

Die Menschen in St. Peter haben sich vor der Kirche versammelt, um Leonie Walter in Empfang zu nehmen SWR SWR/Torsten Winkler

Die kleine Gemeinde St. Peter im Schwarzwald (Breisgau-Hochschwarzwald) ist der Heimatort von Leonie Walter. Hier, auf einem Bauernhof mitten im Grünen, ist die mittlerweile 18-Jährige aufgewachsen. Die Menschen in St. Peter sind stolz auf ihre Leonie und ihren bisher größten sportlichen Erfolg. Denn die Biathletin gewann bei den Paralympischen Spielen in Peking ganz überraschend Gold auf der Mitteldistanz im Biathlon in der Klasse der Sehbehinderten. Seit Montagabend ist sie zwar schon wieder in Freiburg - den großen Empfang in St. Peter hat es aber erst am Sonntag gegeben.

Feierlich mit Kutsche, Musik und Spalierstehen

Rund 500 Menschen versammelten sich in St. Peter vor der Kirche, um die Biathletin und ihren Begleitläufer Pirmin Strecker nach ihrer Rückreise zu empfangen. Die 18-Jährige fuhr ganz feierlich mit einer Pferdekutsche vor. Der Musikverein spielte, der heimische Skiclub stand mit Skiern Spalier und auf einem Pult wartete St. Peters Bürgermeister Rudolf Schuler. Walter und Strecker stiegen zu ihm hinauf. Bürgermeister Schuler hielt eine Rede, wie stolz sie alle auf Leonie Walter seien. Die bedankte sich und freute sich sichtlich über den großen Empfang - bei dem ihre Eltern coronabedingt übrigens nicht dabei sein konnten.

Der heimische Skiclub St. Peter stand für Leonie Walter und ihren Begleitläufer Pirmin Strecker Spalier SWR Torsten Winkler

Überraschung für Leonie Walter

Auf die 18-Jährige wartete noch eine ganz besondere Überraschung: Sie durfte sich in das Goldene Buch von St. Peter eintragen. In das Buch dürfen sich alle Ehrengäste bei ihrem Besuch eintragen. Auch andere Gemeinden und Städte haben ein solches Goldenes Buch.