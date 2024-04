Emmendingen: Mehr junge Menschen konsumieren harte Drogen

Die Zahl jugendlicher Abhängiger, die sich an die Emmendinger Jugend- und Drogenberatung wenden, hat deutlich zugenommen. Eine Entwicklung macht den Beratern wie Macro Chiriatti besonders Sorgen.

"Wir haben einfach festgestellt, dass im Jahr 2023 vermehrt junge Menschen zu uns gekommen sind, die wild mehrere Substanzen konsumieren, auch sehr potente Substanzen. Und das macht uns ganz, ganz große Sorgen, dass diese jungen Menschen ohne großartig darüber nachzudenken, über die möglichen Folgen, diese hochpotenten Drogen konsumieren. Das hat sicherlich was mit Verfügbarkeit zu tun, dass es die einfach auf dem Markt gibt, und auch damit, dass die gut wirken, also das, was ich mit dem Konsum bewirken will, das Ziel erreiche ich damit."