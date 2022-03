Forstamt warnt vor Waldbrandgefahr

Das Kreis-Forstamt Emmendingen (Kreis Emmeningen) warnt vor akuter Waldbrandgefahr. Trotz kalter Temperaturen soll die gefährliche Lage bis möglicherweise Ende kommender Woche andauern. Zu wenig regen, die Bodenpflanzen sind nach Ende des Winters noch nicht ausgetrieben, dürres Gras, Farn und trockene Blätter liegen am Boden. Der Wind hat in den vergangenen Wochen zudem die Oberfläche ausgetrocknet, so das Kreisforstamt. Waldbesucher werden deshalb dringend gebeten, keine brennenden oder glimmenden Gegenstände wegzuwerfen. Die Waldexperten appellieren auch an die Waldbesitzer, auf ein Verbrennen von Reisig im und am Wald zu verzichten. Es können schnell unkontrollierbare Feuer entstehen, die sich rasch ausbreiten, so das Kreis-Forstamt.