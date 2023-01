Kabarettist Emil Steinberger feiert 90. Geburtstag

Eine Schweizer Institution hat runden Geburtstag gefeiert: Emil Steinberger ist am Freitag 90 Jahre alt geworden. Mit seinem Humor begeistert der Kabarettist nicht nur die Schweiz.

Mit zahllosen Bühnen-Programmen und Filmen hat Steinberger ein breites Publikum über Jahrzehnte mit Schweizer Humor unterhalten: Es ist ein ganzes Arsenal an Sketchen, auf das Emil Steinberger mit 90 Jahren zurückblicken kann. Die Zeit macht sie zu Klassikern und die Figur "Emil" bis heute populär - sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland.

Alte Erfolge und neue Projekte

Dem deutschen Radio- und Fernsehpublikum haben sich seine Kabarettauftritte im Gedächtnis eingebrannt, etwa als gelangweilter Polizeiwachtmeister "Schnyder" oder als "Emil auf der Post".

"Es ist für mich das Schönste, Menschen zum Lachen zu bringen."

Vor fast zehn Jahren ist Emil Steinberger mit seiner Frau vom Genfer See nach Basel gezogen, wo sein Patenkind ein kleines Theater leitet. Noch immer zieht es den in Deutschland wohl bekanntesten Schweizer auf die Bühne. Außerdem will Steinberger in diesem Jahr seine Memoiren schreiben.

Die ganze Sendung Dreiland Aktuell vom 7. Januar 2023: