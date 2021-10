per Mail teilen

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt hat, werden die Dammkronenwege der nördlichen Dämme an der Elz in Emmendingen im Laufe des Freitags wieder durchgängig für den Fuß- und Radverkehr freigegeben. Die Ausbesserung der Dämme ist abgeschlossen. Die Dammkronenwege können nun wieder genutzt werden. Wegen der Bauarbeiten mussten zum Teil erhebliche Umwege in Kauf genommen werden.