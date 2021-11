Diskussion in Frankreich: Neuer Atomreaktor in Fessenheim?

Der Präsident der Gebietskörperschaft Elsass, Bierry, bringt Fessenheim als möglichen Standort für einen neuen Atomreaktor ins Gespräch. Das AKW dort war 2020 abgeschaltet worden.

Er sei offen für Überlegungen zu einer eventuellen Ansiedlung auf elsässischem Boden, so Frédéric Bierry, Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass, in einer Reaktion auf eine TV-Ansprache von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Macron hatte am Dienstag bekräftigt, neue Kernreaktoren errichten zu wollen, um Energiesicherheit und Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Atomkraft ist in Frankreich Thema im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2022. Macron will in den Bau neuer Mini-Reaktoren investieren. Das kündigte er bereits am 11.10.2021 in seinem Zukunftsplan bis 2030 an.

Bierry offen für jede Diskussion mit der Regierung

Bierry erkärte nun, er wisse nicht, ob die Anlagen in Fessenheim an eine neue Generation von Kernreaktoren angepasst werden könnten, aber er wünsche, dass sich die Gebietskörperschaft Elsass mit den maßgeblichen Akteuren zusammensetze, um diese Frage zu erörtern.

Aus Bierrys Sicht ist die Schließung der beiden Reaktoren in Fessenheim ein ökologischer Skandal: Da es keinen Ersatz für die dort erzeugte Energie gebe, sei man nun gezwungen, in Kohlebergwerken eine Energiequelle zu suchen, die viel umweltschädlicher sei als Atomkraft. Das sei Unsinn, argumentiert der Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass.

Jahrzehnte über Stilllegung von AKW Fessenheim gestritten

Die trinationale Anti-Atombewegung am Oberrhein entstand bereits in der Planungs- und Bauphase des AKWs Fessenheim, das 1977 in Betrieb ging und nach jahrzehntelangem Protest 2020 abgeschaltet wurde.