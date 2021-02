Den Töpfern im Elsass macht die Konkurrenz aus China zu schaffen. Sie können ihre Produkte nicht so günstig verkaufen, wie die fernöstlichen Angebote. Nun wollen sie sich wehren.

Töpferware ist in elsässischen Souvenirläden nicht weg zu denken. Tassen und Teller mit elsässischen Motiven bemalt - und dennoch sind nicht alle in der Region hergestellt, sondern in China. Die asiatische Konkurrenz mit billigerer Ware hat für das elsässische Handwerk fatale Folgen. In Betschdorf waren es einst 20 Töpfereien, nur drei sind übrig geblieben. Vincent Remmy, Töpferei Remmy in Betschdorf, macht sich keine Hoffnungen mehr: "Das ist traurig, aber nicht mehr rückgängig zu machen. Wir haben das Ende eines Zeitalters erreicht. Die Töpfermeister haben ein gewisses Alter erreicht. In sieben oder acht Jahren sind diese Unternehmen verschwunden."

Neben Betschdorf ist auch Soufflenheim betroffen. Pierre Siegfried, Präsident der Töpfereien des Nordelsass: "Hier sehen sie eine Tasse mit einem Männele aus unserer Werkstatt und das ist eine Tasse, die importiert wurde. Dieses Produkt wird häufig gekauft, mehr als die anderen und zu unserem Nachteil. Das ist klar."

Um diesem Niedergang entgegen zu wirken, stellten zwölf Töpfereien aus dem Nordelsass einen Antrag für Herkunfts-Zertifikat. Sie wollen sich von der Konkurrenz dank ihres Könnens abheben. Pierre Siegfried: "Das kann man ja nicht in ein oder zwei Jahren, es bedarf jahrelanger Erfahrung, um diese Produkte so herstellen zu können. Und das verleiht unseren Produkten auch mehr Wert, denn heute denkt jeder, das ist doch ganz leicht und ganz einfach zu machen. Mit dem Zertifikat könnten wir das Kunsthandwerk nachhaltig schützen."

Der Antrag der Töpfereien aus dem Elsass wurde inzwischen angenommen. Im Sommer soll das Zertifikat eingeführt werden. Mit einer entsprechenden Plakette wird dann die elsässische Herkunft ausgewiesen.