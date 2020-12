Not macht erfinderisch, das zeigt sich während der Corona-Pandemie auch im Elsass. Tänzer, Leistungssportler und Gemeinden gehen mit den Ausgangsbeschränkungen kreativ um.



Der Rennradler und französische Juniormeister Antoine Raugel verbindet in Zeiten von Corona das sportlich Notwendige mit dem gesellschaftlich Nützlichen. Mit einem Anhänger an seinem Rad sammelt er Obst und Gemüse bei Landwirten ein, um es an Menschen auszuliefern, die ihr Haus gerade nicht gerne verlassen wollen. Aus jetzt verbotenen täglichen Trainingseinheiten hat er einen legalen Lieferservice gemacht. Damit kann er die strengen Regeln umgehen, die auch für Leistungssportler in Frankreich gelten.



Mit Bewegung gegen die Nebenwirkungen der Isolation



Die Stadt Guebwiller will mit Fitness-Kursen vor Wohnanlagen und auf Parkplätzen Menschen jeden Alters von ihren Sofas holen. Bewegung diene dem körperlichen Wohlbefinden und tue dadurch auch der Psyche gut, meint die Gemeinde. Sie bezahlt zunächst 50 Fitnesseinheiten und beschert so Trainern aus dem Ort ein wenig Einkommen in der Corona Krise.

"Tanz des Alltags" mit Staubsauger und Bügelbrett

"Der Tanz unseres Alltags, das ist eine sehr lustige Sache, die wir mit dem gesamten Ballett per Video realisieren - jeder für sich auf Abstand. Aber wir können es kaum erwarten, wieder zusammen zu tanzen. Denn die Bühne fehlt uns."

Paloma Laser, Tänzerin Opéra National du Rhin

Professionelle Tänzer tanzen in gebührendem Abstand jeder und jede für sich auf dem Balkon und in der eigenen Wohnung - mit dem Staubsauger, Zimmerpflanze oder Bügelbrett.