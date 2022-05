Bürgermeister-Wahl Schwanau: Nach Radio-Spot 11 Bewerbungen

per Mail teilen

Erst wollte es niemand werden, dann plötzlich elf. Ungewöhnlich daran: ein Radiospot, der offensichtlich Comedy war, sorgte für eine Bewerberflut.

Der bisherige Bürgermeister, Wolfgang Brucker (CDU), war in Schwanau (Ortenaukreis) über 20 Jahre im Amt, mögliche Nachfolger allerdings erstmal nicht in Sicht.

"Da gab es wohl eine Radiowerbung, das haben viele gehört und da sind viele aufgesprungen."

In Folge dieses Comedy-Radiospots von "Radio Regenbogen" (Ende März) gingen immer mehr Bewerbungen ein. Hier der Spot in voller Länge:

Comedy-Radiospot als Bewerber-Magnet

Plötzlich waren es dann elf Bewerberinnen und Bewerber. Eine Frau und zehn Männer. Erstaunlich viele Kandidaten dafür, dass am Anfang gar niemand wollte. "Ja, da gab es wohl eine Radiowerbung und das haben viele gehört und da sind viele aufgesprungen", sagt Patrick Fertig, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses Schwanau.

Zwischen Blind-Date und Casting-Show

Am vergangenen Mittwoch stellten sich neun Kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern in Schwanau vor. Schauplatz war die Rheinauenhalle im Schwanauer Ortsteil Ottenheim. Acht Minuten Zeit für die Vorstellung war jedem Einzelnen gegeben, die anderen Kandidaten warteten währenddessen im Nebengebäude.

"Man kann eigentlich nur eins sagen: Uff! Es fehlen einem ein bisschen die Worte."

Skepsis nach Vorstellungsrunde

Die Menschen in der Rheinauenhalle ist die Kandidaten-Vorstellung an diesem Abend nicht ganz geheuer. Zu groß scheint die Skepsis darüber, ob es jeder Einzelne auch wirklich erst meint. "Man kann eigentlich nur eins sagen: Uff! Es fehlen einem ein bisschen die Worte", resümiert eine junge Frau. Ein Mann fast das Erlebte so zusammen: "Es sind zwei, drei Kandidaten die einigermaßen reinpassen, der Rest ist halt..." und zuckt mit den Schultern.

Schwanau wählt Bürgermeister am 15. Mai

Wer gewinnt, entscheidet sich in gut einer Woche. Dann wählen die Bürgerinnen und Bürger in Schwanau ihre neue Bürgermeisterin oder ihren neuen Bürgermeister. Sollte niemand die absolute Mehrheit bekommen, gibt es einen zweiten Wahlgang. Dann wären auch neue Bewerbungen möglich.