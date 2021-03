Nach einjähriger Testphase ist in Straßburg ein Bus-Shuttle-Service in den Regelbetrieb übergegangen. Fahrgäste können den elektrischen Bus individuell anfordern.

Bisher setzte sie auf Busse und Bahnen, um zur Arbeit zu kommen. Jetzt reserviert Olivia Spinner aus Straßburg einfach per App den elektrischen Shuttlebus - wann sie möchte. Und deutlich schneller ist sie auch. Bisher benötigte sie eineinhalb Stunden zur Arbeit. "Jetzt brauche ich nur noch 40 Minuten. Das spart wirklich viel Zeit", freut sich die Nutzerin von "Flex’hop".

Wie in einem Bus entwertet sie ein Ticket, zum Normalpreis. Ihre Ankunftszeit ist garantiert. Ein- und aussteigen kann sie an vielen verschiedenen, aber festgelegten Haltepunkten. Eine spezielle Reservierungs-Software berechnet, wie die Route aussieht, um ein Maximum an Fahrgästen mitnehmen zu können. "Das kostet die Kommunen ungefähr vier Millionen Euro", erklärt Alain Jund (Grüne), der Vize-Präsident der Eurometropole Straßburg. "Wenn wir das Angebot für den Nahverkehr und die städtische Anbindung gerecht für alle erweitern wollen, dann entstehen Kosten."

Ähnliche Nahverkehrs-Projekte in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg gibt es bereits solche und ähnliche Projekte, in weniger gut angebundenen Gebieten. Etwa rund um Karlsruhe – hier allerdings nur am Abend und am Wochenende; für eine bessere Anbindung und eine Entlastung des Stadtgebiets. "Der Verkehr in der Stadt entsteht ja teilweise auch auf dem Land, also wenn ich dort die Alternativen stärke, bedeutet das auch weniger Verkehr in der Stadt", erläutert Verkehrsexperte Christoph Hupfer. In Straßburg werden nun 25 Kommunen der Eurometropole angefahren, jeden Tag, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht.