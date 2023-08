Elefantenbulle "Tusker" wurde wegen schwerer Krankheit eingeschläfert

Elefant „Tusker“ hatte vermutlich schon als er vor zwei Jahren in den Basler Zoo kam eine verborgene Form von Tuberkulose, die wohl erst im letzten Dreivierteljahr ausgebrochen ist. Der so verspielte Elefant, der mit dem Balancieren von Baumstämmen zum millionenfach geklickten TikTok-Star geworden war, hatte seit Ende vergangenen Jahres immer mehr an Kraft und Lust verloren. Sagt Tierärztin Fabia Wyss:

Schnell folgte der Verdacht, dass „Tusker“ wie andere Elefanten in seinen früheren Zoos an Tuberkulose erkrankt sein könnte. Die Diagnose war schwierig, der Brustkorb zu dick zum Röntgen, dann aber machten die Tierpfleger einen Zufallsfund:

Auch wenn der in Südafrika in freier Wildbahn geborene Elefantenbulle heute getötet werden musste - die Zootierärzte haben ihn zuvor noch mit Medikamenten zu behandeln versucht, sagt Tierarzt Christan Wenker:

Am frühen Morgen wurde der 31 Jahre alte „Tusker“, der dem Zoo Wuppertal und zu einem europäischen Zuchtprogramm gehört, dann eingeschläfert. Bis zuletzt folgte er dem Kommando seiner Tierpfleger:

Die Tötung geschah, um die Elefantenherde zu schützen und auch das Zoopersonal, das sich theoretisch per Tröpfcheninfektion mit der Lungenkrankheit angesteckt haben könnten. Für die Zoobesucher gibt die stellvertretende Kantonsärztin Eva Würfel aber Entwarnung:

Wie groß der Schmerz über Tuskers Tod ist, wird klar, wenn Fabian Schmidt als Chef des Elefantengeheges spricht - wie über einen Freund, der gar nicht tot, sondern noch lebendig ist:

16 von Tusker gezeugte Elefantenkälber sind bereits auf die Welt gekommen, davon eines in Basel - und ein weiteres ist noch unterwegs. Die Geburt ist aber ein Risiko, weil Elefantenkuh „Heri“ 47 Jahre und damit sehr alt ist. Dass das Baby auch Tuberkulose hat, ist allerdings unwahrscheinlich. Vielleicht lebt etwas von „Tusker“ im Basler Zoo also noch fort. ELEFANTENTROMPETEN