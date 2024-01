Lange haben Südbadens Winzer auf ausreichend frostige Temperaturen gewartet. In der Nacht auf Donnerstag konnten die Weinbauern aus der Region dann den ersten Eiswein lesen.

Bei frostigen Nachttemperaturen von mindestens minus sieben Grad sind in der Nacht auf Freitag im Markgräflerland die Trauben für den Eiswein geerntet worden. 15 Erntehelfer waren für das Weingut Löffler in Staufen im Einsatz. Andreas Löffler rechnet mit einer Erntemenge von 300 bis 400 Litern gepressten Most. Die Durbacher Winzer hatten bereits eine Nacht zuvor gefrorene Riesling-Trauben für Eiswein gelesen und den Weinjahrgang 2023 damit abgeschlossen. Laut Winzergenossenschaft waren fünf Winzerfamilien mit 30 Erntehelfern an der Lese beteiligt.

Eisweinlese in Ballrechten-Dottingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) im Zwiebellook: Bei -9 Grad trotzt diese Erntehelferin der Kälte. SWR Owusu Künzel

Bei der Winzergenossenschaft Britzingen im Markgräflerland waren etwa 15 Menschen an der zwei- bis dreistündigen Weinlese-Aktion beteiligt. Hier werde mit einer Erntemenge von 1.500 bis 2.000 Kilogramm Trauben gerechnet, hieß es von der dortigen Winzergenossenschaft.

Der Geschäftsführer des badischen Weinbauverbands Holger Klein freut sich über den Beginn der Eisweinlese in der Region:

Eisweinlese ein finanzielles Risiko

Die Vorbereitungen für die Eisweinlese sind arbeitsintensiv. Die Winzer in Durbach beispielsweise hatten nach der Hauptlese rund 1.350 Rebstöcke für den Eiswein ausgewählt und sie in Folie eingebunden. So sollen die Trauben davor geschützt werden, dass Vögel sie fressen oder der Wind sie vom Stock bläst. Auch die Ernte im Winter "ist immer eine Zitterpartie und stellt für uns ein finanzielles Risiko dar", wurde Stephan Danner, geschäftsführender Vorstand der Durbacher Winzer eG, in einer Pressemitteilung zitiert. Doch der Aufwand lohne sich. Unter der Folie kann die Wintersonne noch genutzt werden und die Trauben können weiter reifen.

Eiswein ist ein hochwertiger, edelsüßer Wein, der ausschließlich aus Trauben hergestellt wird, die bei Lese und Kelterung gefroren sind. Der Alkoholgehalt von Eisweinen ist im Vergleich zu anderen Weinen eher gering.