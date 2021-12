Die beiden Eishockeyteams in der Region sind am Sonntagabend jeweils als Sieger vom Eis gefahren. Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockeyliga bei den Iserlohn Roosters mit 4:3 in der Verlängerung gewonnen. Die Schwenninger belegen den vorletzten Tabellenplatz. In der DEL 2 gewannen die Wölfe Freiburg ihr Heimspiel gegen Bayreuth mit 6:2. Freiburg ist jetzt Tabellensiebter.