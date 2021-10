Einzelhandel in Baden-Württemberg sucht dringend Personal

Das Weihnachtsgeschäft beginnt, aber im Einzelhandel und in der Gastronomie fehlt Personal. Ob in Internet oder Schaufenstern: Überall werden Fachkräfte und Aushilfen gesucht.

Personal fehlt vor allem im Verkauf, im Warenservice, in der Küche, an der Theke oder für die Schichtleitung. Im Freiburger Schuhgeschäft Lüke etwa herrscht am Samstagvormittag Hochbetrieb, aber Verkaufsleiter Daniel Larisch bräuchte vier bis fünf Vollzeitkräfte mehr, außerdem Aushilfen und Auszubildende. Auch in den großen Freiburger Warenhäusern findet man selten eine Fachkraft, hat eine Kundin in Freiburg festgestellt. Und auch im Modehaus Engelhorn in Mannheim fehlen 25 Arbeitskräfte. Woran liegt es, dass der Einzelhandel in Baden-Württemberg nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt?

Löhne oft zu gering

Schlechte Bezahlung ist ein Grund für den Personalmangel. Gerade im Verkauf wird häufig nur der Mindestlohn von 9,60 Euro die Stunde gezahlt. Gravierend ist der Fachkräftemangel vor allem auch in der Gastronomie. Da haben die pandemie-bedingten Lockdowns auch für große Verunsicherung gesorgt. Viele, etwa studentische Aushilfskräfte, hätten sich umorientiert, heißt es aus der Branche. Victor Spätling von der Freiburger Leckerbar hat aufgrund der Corona-Pandemie viele Mitarbeiter verloren und nun die Löhne erhöht, um wieder Personal zu bekommen.

Handelsverband setzt auf Qualifikation

"Fachkräfte werden gesucht", sagt Peter Spindler, Hauptgeschäftsführer des Handelverbands Südbaden. In gewissen Bereichen könne man das ausgleichen, indem man sich für eine Übergangszeit mit nicht-geschultem Personal über Wasser hält. Aber letztendlich bliebe das Problem des Fachkräftemangels. Nun versucht der Handelsverband Anreize zu schaffen, sagt Spindler. Und die Unternehmen selbst bieten immer mehr Weiterbildungsprogramme an, um für bessere Qualifikation zu sorgen.