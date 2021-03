Die Sonne scheint in Villingen und an diesem Vormittag ganz besonders in den Herzen der Einzelhändler. Eine Inzidenz von 32 im Schwarzwald-Baar-Kreis, das ist nicht nur der zweitniedrigste Wert im Land, sondern gleichzeitig auch das langersehnte Startsignal. Endlich dürfen wieder Kunden kommen.