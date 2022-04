SCF legt Einspruch wegen Wechselfehler ein

per Mail teilen

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg legt nach dem Wechselfehler des FC Bayern München Protest gegen die Spielwertung ein. Nach dem Einspruch des Sportclubs vom Montag muss der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes entscheiden, ob der 4:1-Auswärtserfolg des Spitzenreiters weiter Bestand haben wird. In der zweiten Halbzeit des Bundesliga-Spitzenspiels am vergangenen Samstag hatte Bayern München kurzzeitig nach einer Wechselpanne 11 Feldspieler auf dem Platz. Der SC Freiburg teilte mit, sich die Entscheidung nicht leicht gemacht zu haben. Man wolle damit auch zukünftige Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen schaffen, auch für andere Clubs, heißt es.