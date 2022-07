Einspänner ermitteln die Deutschen Meister in Schwanau-Ottenheim

Schwanau-Ottenheim bietet bis zum Sonntag Pferdesport auf höchstem Niveau. Die Einspänner fahren um die Deutsche Meisterschaft.

Ausrichter der Deutschen Meisterschaften 2022 für Einspänner ist der Reit- und Fahrverein Ottenheim, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Wie der Verein mitteilt, haben sich 70 Teilnehmer angekündigt. Es gibt Geländefahrten, Hindernisfahrten und Dressurteile. Die Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen können online verfolgt werden.

Mobile Gatter für den Hindernis-Parcour der Deutschen Einspänner-Meisterschaften 2022 in Schwanau-Ottenheim. SWR Ulf Seefeldt

Die Einspänner sind mit Pferden und Ponys unterwegs. Fahrerinnen und Para-Fahrer mit Handicap sind ebenfalls am Start. Die Wettkämpfe finden im Natursportpark am Rhein statt. Siegerehrungen sind abends in der Reithalle. Der Verein hatte in den vergangenen Jahren bereits badische und baden-württembergische Meisterschaften ausgerichtet.