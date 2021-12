Einreise auch für Geimpfte und Genesene nur mit PCR-Test

per Mail teilen

Ab Samstag müssen auch Geimpfte und Genesene bei der Einreise in die Schweiz einen negativen PCR-Test vorweisen. Die Schweiz reagiert damit auf stark steigende Corona-Zahlen. Zwischen dem vierten und siebten Tag Aufenthalt wird ein weiterer PCR- oder Antigen-Schnelltest benötigt. Davon ausdrücklich ausgenommen sind nach Angaben des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit Einreisende aus Baden-Württemberg und anderen Grenzregionen. Deutschland hat am Freitag mit Wirkung ab Sonntag die Schweiz zum Hochrisikogebiet erklärt. Wer dann aus der Schweiz einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Das gilt nicht für Grenzgänger und für Aufenthalte unter 24 Stunden.