Große Einkäufe mit einem Rollator? Für viele oft unmöglich, zumal dann, wenn der nächste Laden zu weit weg liegt. In Grenzach-Wyhlen gibt es dafür eine Lösung.

Dienstags ist bei Brunhilde Meerkamm Einkaufstag. Denn immer dienstags fährt der Einkaufsbus der AWO-Grenzach-Wyhlen. Ohne dieses Angebot wäre die 92-Jährige aufgeschmissen, denn sie kann schlecht laufen. "Da ich nur am Stock gehe, ist es sehr mühsam", räumt die Seniorin ein. Vielen geht es so wie Brunhilde Meerkamm. Wenn dann auch noch der kleine Laden um die Ecke schließt, sitzen sie fest.

Angebot wird dankbar angenommen

Der Einkaufbus holt sie aus dieser Situation heraus. Er bringt die alten Menschen vom Seniorenwohnheim direkt in das Zentrum. Ein wenig Eigenständigkeit und Abwechslung, das tut gut. Brunhilde Meerkamm: "Das ist das einzige Vergnügen in der Woche, dass ich mit hierher gehen kann. Sonst ist mein Leben ja ziemlich einsam." Nach einer halben Stunde ist schon wieder alles vorbei und es geht zurück ins Altenheim. Brunhilde freut sich schon wieder auf nächsten Dienstag, wenn der AWO-Einkaufsbus in Grenzach-Wyhlen auf Tour ist.