Entspannter Weihnachtseinkauf in Freiburg mit 2G-Bändchen

Jetzt auch in Freiburg: Mit einem 2G-Bändchen entfällt das lästige Handy- und Ausweiszücken in den Geschäften. Das weckt neue Hoffnung im schleppenden Weihnachtsgeschäft.

Erst vor Kurzem hat das Land Baden-Württemberg nach langem Zögern erlaubt, was in anderen deutschen Städten schon länger Usus ist: das Bändeln. Wer in einem Fachgeschäft seinen Impf- oder Genesenen-Status überprüfen lässt, bekommt ein Bändel ums Handgelenk und hat damit Zutritt zu allen anderen Geschäften. Auch in Villingen-Schwenningen gibt es die 2G-Bändchen bereits.

Die 2G-Bändchen bekommt man in knapp 20 Freiburger Läden

Vor einer Buchhandlung in der Freiburger Innenstadt stehen die Menschen Schlange, um sich für ihre Weihnachtseinkäufe eines der begehrten Bändel abzuholen. Thorsten Schäfers, Projektleiter Innenstadtkoordination bei der Freiburg Wirtschaft, Messe und Tourismus GmbH (FWTM), freut sich über die große Nachfrage: "Die Bändel haben wir aktuell in knapp 20 Läden in Freiburg. Da gehe ich einfach rein und zeige einmal meinen Impfnachweis und meinen Ausweis", erklärt Schäfers. Das eng angelegte Armbändchen ist dann in anderen Geschäften ein bequemer Nachweis - für Kunden und Ladenpersonal.

Bändel-Lösung kommt bei den Kunden gut an

Die Farbe der Bändel wird jeden Tag gewechselt, um zu gewährleisten, dass die Angaben über Impf- oder Genesenen-Status aktuell sind. Die unkomplizierte Bändel-Lösung kommt bei vielen Kundinnen und Kunden in Freiburg gut an, spart sie doch im Weihnachtsstress Zeit und Nerven. "Du kannst überall rein, musst nicht Schlange stehen", freut sich etwa Isolde Bug aus Schallstadt, und lobt: "Sehr gute Idee, Super-Idee sogar!"