Einigung auf Sozialplan bei Würth Elektronik in Schopfheim

„Wir freuen uns, dass wir damit für die betroffenen Mitarbeitenden eine sozialverträgliche Lösung gefunden haben.“ So kommentiert Geschäftsführer Andreas Gimmer von Würth Elektronik die Einigung auf einen Interessensausgleich und einen Sozialplan. Die Firma begründet die Schließung der Leiterplattenproduktion in Schopfheim mit der schwersten Krise in der Geschichte der Branche in Europa. Nach Unternehmensangaben haben sich nach Bekanntwerden der Schließung viele Firmen aus dem Dreiländereck, namentlich aus der Schweiz, mit Stellenangeboten gemeldet. Von den 300 Mitarbeitern seien 50 erfolgreich vermittelt worden und fast alle Auszubildenden.