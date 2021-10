Chill-out in den Reben mit Sonnenuntergang - so feiern die Jungwinzer im Glottertal

Tagsüber ackern sie in den Reben und in der Winzergenossenschaft. Und abends? Da laden die Jungwinzer im Glottertal gerne mal zum Event an ihrem Lieblingsplatz ein.

Heute ist mal früher Schluss, denn heute wird Party gemacht! Annette organisiert das Ganze. Die ehemalige badische Weinprinzessin ist Dreh- und Angelpunkt bei den Jungwinzern im Glottertal. Einen coolen Wein-Event in den Reben haben sie geplant. Mit Chill-Out-Lounge und natürlich einem guten Tropfen Glottertäler Wein. Im Lager der "Rote Bur", wie die Winzergenossenschaft heißt, gibt’s alles, was es zum Feiern braucht: Liegestühle, Gläser und natürlich Wein. Es ist Freitag, ein lauer Spätsommertag neigt sich dem Ende. Perfekt für eine Party auf dem Schlossberg, hoch über dem Glottertal. "Das ist einfach unsere Lieblingslocation. Ich freue mich schon auf den Sonnenuntergang, das wird richtig gut", schwärmt Annette Herbstritt. Sonnenuntergang über dem Glottertal - mit einem Glas Wein und entspannter Musik SWR Enrico Mock Mit solchen Events soll der Weinbau ein zeitgemäßes Image bekommen Sobald es dämmert, sorgen Lichtstrahler für szeniges Flair in den Reben. DJ Markus Blattmann liefert den passenden Sound: "Eher so loungig, Ibiza-mäßig - mal schauen, wie die Leute heute so drauf sind." Die Jungwinzer sind schon ein eingespieltes Feierteam. Mit ihren Events wollen sie der Genossenschaft ein junges, lockeres Image verpassen. Und natürlich auch selber Spaß haben. DJ-Pult, Wein-Wagen, Liegestühle und Tische sind aufgebaut - dann kann's los gehen. Bevor die Gäste kommen - alle Winzer und Freunde aus dem Glottertal - stoßen die Jungwinzer erstmal mit ihrem selbstkreierten - und prämierten - Jungwinzer-Cuvée an. "Das ist für mich das pure Glücksgefühl - die Gemeinschaft, dass alle so für ein Ding zusammenarbeiten. Und wir haben Lust auf die Veranstaltung. Deswegen machen wir das jedesmal wieder aufs Neue." Annette ist beim Sonnenuntergangs-Event auf dem Schlossberg in ihrem Element SWR Enrico Mock Der laue Spätsommerabend und der phantastische Blick haben viele nach hier oben gelockt – alte wie junge. "Ist ein schönes Event", sagt Lukas Kieffer, "guten Wein trinken und mal wieder Leute treffen, das macht Spaß." Und auch Karl Laule, gestandener Glottertäler Winzer, fühlt sich wohl. "Das ist schon schön, wenn die jungen Leute sowas machen. Dass sie sich für den Wein interessieren und der Weinbau weitergeht." Sogar die elektronischen Beats gefallen ihm. Party in den Reben - Weinevent der Jungwinzer auf dem Schlossberg im Glottertal SWR Enrico Mock Spektakulärer Sonnenuntergang über dem Kaiserstuhl Und tatsächlich: Der Sonnenuntergang über dem Kaiserstuhl ist spektakulär. Im Tal leuchten die Lichter des Glottertals wie Glühwürmchen. Dazu ein gutes Glas Wein – ein perfekter Abend. Auch Annette ist glücklich und zufrieden. Morgen geht es für viele wieder in die Reben und zur Winzergenossenschaft. Aber heute wird erstmal gefeiert – bis tief in den Abend hinein.