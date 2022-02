Einbrecher wird zweimal festgenommen

Ein 43-jähriger Mann ist bei Einbrüchen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Freiburg gleich zweimal festgenommen worden. Erst beim zweiten Einbruch behielt ihn die Polizei in Gewahrsam. Beim ersten Mal wurde er beim Einbruch in eine Coronateststation schräg gegenüber des Polizeireviers Freiburg Nord erwischt. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert. Der einschlägig vorbestrafte Mann kam in Gewahrsam, wurde aber, nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Freiburg, wieder freigelassen. Kurz nach Mitternacht meldete ein Sicherheitsdienstmitarbeiter, dass jemand versuche einen Kassenautomaten der Konzerthausgarage am Bahnhof aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, handelte sich erneut um den 43-Jährigen. Diesmal war er professionell mit einem Trennschleifer zugange. Diesen hatte er zuvor auf einer nahen Baustelle entwendet. Nach dem zweiten Einbruch behielt die Polizei den Mann auf der Wache. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.