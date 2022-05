Einbrecherbande unterwegs

Die Polizei in Bad Krozingen geht davon aus, dass eine Einbrecherbande im Ort ihr Unwesen treibt. In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in die Sozialstation eingebrochen und haben das Gebäude vollständig durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Auch in der benachbarten AWO hat es in derselben Nacht einen Einbruchsversuch gegeben, allerdings erfolglos. In den vergangenen Wochen war es im Bereich Bad Krozingen bereits zu mehreren Einbrüchen mit demselben Muster in verschiedene Ladengeschäfte und Firmen gekommen.