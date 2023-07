Ein Toter nach Flugzeugabsturz bei Mönchweiler

Der Pilot sei am Vormittag allein im etwa 30 Kilometer entfernten Fluorn-Winzeln im Kreis Rottweil gestartet, so ein Polizeisprecher. Zeugen beobachteten den Absturz über einem Waldstück und alarmierten die Einsatzkräfte. Was das Unglück verursachte, ist bisher unklar. Bei dem Absturz traten, der Polizei, zufolge Kraftstoffe aus. Mit der Bergung der Maschine ist frühestens am Abend zu rechnen. Das unwegsame Gelände erschwere den Einsatz. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie die Kriminalpolizei ermitteln nun.