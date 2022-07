Ein Teil des Marmolata-Gletschers ist abgebrochen

Als ein Teil des Marmolata-Gletschers abbricht, herrschen hier oben in 3000 Meter Höhe ganze 10 Grad plus.

Aber nicht nur hier in Italien, sondern natürlich auch in der Schweiz schreitet die Gletscherschmelze rasant voran.

So ist Ende Juni ein Teil des Trift-Gletschers im Kanton Bern abgebrochen.

Der schneearme Winter und die ungewöhnliche Wärme haben zu dieser hochgefährlichen Situation geführt.