Polizisten haben in Eichstetten am Kaiserstuhl einen Mann erschossen, der sie mit einer Schrotflinte bedroht hatte. Er hatte zuvor seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind angegriffen.

Polizeikräfte haben am späten Sonntagabend in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf einen 48-Jährigen geschossen, der im Ort mit einer Schrotflinte herumlief und die Beamten damit bedrohte. Das teilten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Freiburg mit. Der Mann habe zuvor mehrere Aufforderungen ignoriert, die Waffe abzulegen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde, aber kurz danach verstarb.

Die Polizeibeamten waren angerückt, weil die 47-jährige Lebensgefährtin des Mannes sie per Notruf aus ihrer Wohnung gerufen hatte. Demnach habe der Mann sie und ihr gemeinsames zehnjähriges Kind geschlagen, daraufhin habe sie sich zusammen mit dem Kind in ein Zimmer zurückgezogen und die Tür verschlossen. Der Lebensgefährte habe versucht, die Zimmertür einzutreten, und mutmaßlich einen Schuss auf die geschlossene Tür abgegeben. Durch den Schuss, der die Tür durchschlug, wurde niemand getroffen. Das Kind erlitt jedoch ein Knalltrauma.

Mann hätte Waffen gar nicht besitzen dürfen

Ein durch den Krach des Randalierers aufmerksam gewordener Nachbar lehnte den Angaben zufolge eine Leiter an das Fenster des Zimmers im ersten Stock, sodass das Kind hierüber flüchten konnte. Der 48-jährige Mann verließ in der Zwischenzeit mit der Waffe die Wohnung und lief die Straße entlang, wo er auf die angerückten Polizisten traf.

Bei der Versorgung des 48-Jährigen nach dem polizeilichen Schusswaffengebrauch stellten die Beamten neben der Schrotflinte auch eine Pistole sicher, die der Mann bei sich trug. Laut LKA und Staatsanwaltschaft hätte er beide Waffen gar nicht haben dürfen, da gegen ihn ein behördliches Waffenbesitzverbot galt. Der Mann war bereits unter anderem wegen Betäubungsmittel- und Körperverletzungsdelikten sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz polizeibekannt.

Das verletzte Kind wurde im Krankenhaus behandelt. Die Mutter und das Kind werden psychologisch betreut. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg führt das LKA Baden-Württemberg die Ermittlungen, insbesondere zu dem bislang völlig unklaren Motiv des Mannes.