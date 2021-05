per Mail teilen

"Hallo und herzlich Willkommen bei uns" sagen sogenannte Familien-Besucherinnen in einigen größeren Hochrhein-Gemeinden schon länger. Aber in der kleinen Gemeinde Dogern (Landkreis Waldshut) ist das Angebot noch ganz neu.

Die ehrenamtlich tätigen Frauen sehen sich als Ratgeberinnen, Informationsparterinnen und Ideengeberinnen - also das, was wir heute neudeutsch als "Networkerinnen" bezeichnen.

Zwei Mütter wissen genau was Familien brauchen

Sahra und ihre Schwester Paula Sperling sind die neuen Familienbesucherinnen in dem 2.300 Seelenort Dogern. Benno ist quasi Ihr erster "Auftrag". Beide sind selbst Mütter und beide wissen, was Eltern brauchen. Die beiden jungen Frauen wollen die Familien nicht überwachen oder gar kontrollieren. Sie wollen einfach nur "Hallo" sagen, ein paar kleine Geschenke und sehr viel Informationsmaterial vorbeibringen. Wo kann ich Kindergeld beantragen, welche Angebote gibt es in den Vereinen und im Familienzentrum, wo kann ich anrufen, wenn ich Hilfe brauche? Sie ziehen eines nach dem anderen aus der Stofftasche: Buntstifte, Märchenbücher, Broschüren.

Informative Karten für junge Mütter besonders interessant

Eine wichtige Information ist eine selbst gefertigte, laminierte Karte von Dogern und Umgebung. Da ist eingetragen, wo die Spielplätze sind, die Wanderwege, die mit dem Kinderwagen gut zu laufen sind und gelbe Punkte verraten, wo es Tiere zum Anschauen gibt. Die Ziegen Nora, Leo und Rosa etwa, die kennen alle Kinder im Dorf. Bei ihnen treffen sich auch immer viele Mütter. Denn wegen Corona sind junge Mütter oft auf sich allein gestellt. Deshalb ist die Karte und das Programm des Familienzentrums für sie besonders interessant.

Dogern verschenkt Bäumchen für jedes Neugeborene im Dorf

Und es gibt noch ein weiteres attraktives Angebot der Gemeinde Dogern: Jeder neue Erdenbürger oder jede neue Erdenbürgerin bekommt einen Baum geschenkt von der Gemeinde. Den dürfen sich die Eltern selbst aussuchen - zum Beispiel einen Apfel- oder einen Birnbaum für den Garten - oder der Förster meldet sich und pflanzt den Baum mit den Eltern zusammen in den Wald. Hier wie dort: Am Ende gibt's ein Baumpflanzfest, bei dem das neue Leben bei Mensch und Natur gefeiert wird.