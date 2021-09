Im Südwesten halfen viele sofort nach der Flut

Die Bilder der Zerstörung aus den Flutgebieten sind wohl allen unter die Haut gegangen - auch im Südwesten haben Menschen alles stehen und liegen gelassen, um sofort zu helfen.

Nach dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz lief eine der größten Rettungs- und Aufräumaktionen an, die die Menschen dort je erlebt haben. Zum Anpacken strömten Tausende Helfer ins Krisengebiet, darunter auch viele Freiwillige aus Baden-Württemberg.

Hilfe vom THW Müllheim oder auch den Pfadfindern Bruchsal

Helfer vom Technischen Hilfswerk aus dem Markgräflerland (Breisgau-Hochschwarzwald) zum Beispiel schraubten in Bad Neuenahr-Ahrweiler von Hand eine provisorische Brücke zusammen. Auch Pfadfinder aus Bruchsal (Karlsruhe) kämpften sich durch Schlamm und Schutt.

Es ist schrecklich, da ist man einfach nur froh, dass man nicht betroffen ist, aber deswegen sind wir hier, um anzupacken und zu helfen.

An der Ahr kam die Hilfe aus Baden-Württemberg gut an

Ausräumen und Aussortieren, Tag und Nacht waren sie im Einsatz und die Menschen in Ahrweiler dankbar über jede helfende Hand. Gerade die Älteren konnten ihre überfluteten Keller und Wohnungen nicht selbst ausräumen.

Ohne diese jungen Leute kämen die meisten in dieser Straße überhaupt nicht klar.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Sportvereine, Landwirte und Winzer sammeln Spenden

Beim Sportclub Reilingen in der Nähe von Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) stieß ein Spendenaufruf des Vereins auf riesige Resonanz. Dort ging es um Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel für die Opfer der Flutkatastrophe.

Die Menschen stehen ja ohne nichts da, und wenn man da helfen kann, ist es eine große Sache.

Tierfutter-Transporte aus der Ortenau für die Flutgebiete

In der Not zusammenhalten, das machten auch Landwirte in der Ortenau. Sie schickten Tierfutter in die Eifel, wo die Landwirte keines mehr hatten. Es war ein logistischer Kraftakt.

Ich kann mir schon vorstellen, was das für eine Sorge ist, wenn die Viecher schreien nach Futter. Und deswegen muss man da einfach schnell reagieren und helfen.

Solidarität in der Hochwasser-Katastrophe: Ortenauer Landwirt spendet Tierfutter an geschädigte Kollegen in der Eifel SWR

Und Winzer halfen Winzern. Wie in ganz Deutschland spendeten Winzer auch beim Badischen Weinbauverband in Freiburg Weinflaschen, die dann online verkauft wurden. Der Erlös ging an Weingüter in den Flutgebieten, etwa im Ahrtal, wo ein Großteil der Reben zerstört worden war.

Für den Aufbau nach der Flut – SWR Benefizsendung

