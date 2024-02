Ehrenamtliche helfen Kindern mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben

per Mail teilen

Ein Teenager aus dem Irak kämpft mit schlechten Noten. Seine Lehrer sehen schwarz. Dann besucht er die Hausaufgabenbetreuung des Freiburger Vereins Stadtpiraten "Dock 3".

Rimon Ali – 17 Jahre alt, Jeans, weißer Hoodie, schwarze Haare – biegt in einen Freiburger Innenhof ein. Dort wartet bereits sein Kumpel Will auf ihn. Die beiden grinsen sich an und klatschen sich ab. Die Geste wirkt vertraut. Gemeinsam betreten sie ein weißes Gebäude. Auf der Glastür steht „Dock 3“. Es ist Rimons erste Anlaufstelle nach der Schule.