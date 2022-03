Einbrecher verletzt Ehepaar in Eichstetten schwer

In Eichstetten am Kaiserstuhl soll ein Einbrecher ein Ehepaar mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Mann. Er wird als gefährlich eingestuft.

Bei Eichstetten am Kaiserstuhl (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem wohnsitzlosen Mann. Er wird verdächtigt, am Freitagabend ein Ehepaar schwer verletzt zu haben. "Wir haben einen dringend Tatverdächtigen identifiziert. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl erlassen", so ein Polizeisprecher.

Mann attackiert Ehepaar mit Messer

Laut Polizei soll der Verdächtige in das Haus des Paares eingebrochen sein. Das Paar hatte Scheibenklirren gehört. Als die beiden nachschauten, was passiert war und dann den Mann entdeckten, soll er sie in ihrem Garten mit einem Messer angegriffen haben. "Der Mann wurde schwerst, die Frau schwer verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Der Täter konnte fliehen.

Fahndung verlief bisher erfolglos

Eine großangelegte Fahndung mit Hubschrauber und Spürhunden verlief bislang ohne Erfolg. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos und Details zu dem Mann veröffentlicht. Es handelt sich demnach um einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder

Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Der 28-Jährige gilt als gefährlich: Wer ihn sieht, sollte darum die Polizei rufen, nicht selbst aktiv werden, heißt es.