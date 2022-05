Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Wyhl am Kaiserstuhl einen 55-jährigen Mann und später in Emmendingen seine 53-jährige Ehefrau widerstandslos festgenommen. Das Paar steht in Verdacht, im Besitz von verbotenen Waffen und Gegenständen zu sein. Aus diesem Grund wurden zu dem Durchsuchungseinsatz in der Wohnung der beiden auch Spezialeinheiten hinzugezogen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.