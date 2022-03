Ukrainerin berichtet über die schwierige Flucht aus dem Kriegsgebiet

Mehr als 100.000 Menschen sind inzwischen vor dem russischen Angriff aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Was sie erlebt haben, erzählt eine Frau, die auf der Baar untergekommen ist.

"Grüß Gott" steht an der Eingangstür zum Gasthaus Linde in Neudingen, einem Ortsteil von Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). In der Gaststube, sitzen einige Frauen mit ihren Kindern noch am Frühstück. Sie sprechen ukrainisch. Im hinteren Teil des Raums macht ein Mädchen vor einem Handy Gymnastikübungen. Neben ihr ist eine Spielecke mit unzähligen Plüschtieren eingerichtet.

Über eine Woche unter Beschuss

Eine Treppe höher, im ersten Obergeschoss, befinden sich mehrere Gästezimmer. In einem sitzt eine junge Frau mit langen, braunen Haaren auf ihrem Bett, neben sich: ein Rucksack - ihr einziges Gepäck. Lisa heißt sie. Sie ist 24 Jahre alt und kommt aus der Millionenmetropole Charkiw im Osten der Ukraine. Dort arbeitete sie bis vor kurzem in einem Unternehmen als Übersetzerin. Das war in einem anderen Leben. Dann kam der Krieg. Lisa kann es kaum glauben, dass ihr die Flucht gelungen ist. Acht Tage lang war sie mit anderen Bewohnern des Hauses im Keller, so erzählt sie.

"Es war die schrecklichste Situation, die ich je erlebt habe. Sie haben Raketen über uns abgeworfen. Als dann noch Flugzeuge mit Bomben kamen, habe ich entschieden, dass ich weg muss. Alle müssen wir weg."

Mit letztem Taxi zum Bahnhof

Da der Weg vom Haus zum Bahnhof zu gefährlich war, versuchte Lisa ein Taxi zu ordern. 70 Unternehmen gaben ihr eine Absage. Ein Taxi war schließlich zu der Fahrt bereit - für das Fünffache eines Monatslohns. Doch Lisa hatte keine andere Wahl, als das Geld zu bezahlen. Am Bahnhof in Charkiw warteten bereits tausende verzweifelte Menschen, hauptsächlich Mütter mit ihren Kindern. Vom Bahnsteig aus waren Gebäude zu sehen, die unter russischem Beschuss standen. Alle wollten nach Lwiw, der Partnerstadt von Freiburg, nahe der polnischen Grenze. In den dritten Zug konnte sich Lisa schließlich mit unzähligen panischen Menschen irgendwie hineindrängen.

"Im Zug mussten wir 25 Stunden stehen, weil es keinen Platz gab. Eine Frau ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Für alle gab es nur eine halb gefüllte Wasserflasche. Der Durst war unerträglich."

In Lwiw hat Lisa eine Frau mit ihrem Sohn Oleg und zwei kleinen Schoßhunden kennengelernt. Sie haben sich zusammengeschlossen und es zur polnischen Grenze geschafft. Die letzten Kilometer mussten sie zu Fuß gehen. Zwei Tage waren sie noch einmal unterwegs.

Ehepaar aus Sumpfohren will helfen

Während Lisas gefährlicher Flucht aus der Ukraine haben Lisanne und Martin Schöndienst aus Sumpfohren, einem Teilort von Hüfingen auf der Baar, in ihrem Wohnzimmer die Nachrichten verfolgt. Den Anblick der vielen Kriegsflüchtlinge an den ukrainischen Grenzen hielten sie kaum aus, sie wollten unbedingt etwas tun. Bei einer Ukraine-Mahnwache haben sie von dem Flüchtlingstransport des Bräunlinger Gewichthebers Jürgen Braun erfahren und sich entschieden, dass sie für die Unterkünfte sorgen wollen.

"Ich saß am Fasnachtssonntag auf dem Sofa, habe Geld gespendet und habe mir überlegt, ob das jetzt genug ist. Erst wollte ich selbst mit zwei Kleinbussen dort hinfahren.“

Das ganze Dorf macht mit

Das Ehepaar hat also nicht lange gefackelt und sämtliche Freunde und Bekannte aktiviert, Unternehmen angefragt, einen Spendenaufruf gestartet. In Sumpfohren und Umgebung organisierten sie Unterkünfte, unter anderem auch das leerstehende Gasthaus Linde. Das ganze Dorf half mit, das Gebäude innen herzurichten. Betten wurden gebracht, Matratzen bezogen, Essen wurde gekauft und gekocht, die Heizung wurde in Gang gesetzt.

Auch Kriminelle machen die Flucht gefährlich

Derweil habe es Probleme mit dem Transport gegeben, berichtet Martin Schöndienst. Man habe nicht bedacht, dass die Flüchtlinge Bedenken haben könnten, in die Bräunlinger Busse einzusteigen. Die Flucht sei für die Ukrainerinnen nicht nur wegen der Bomben sehr gefährlich. An den Grenzen gebe es auch Kriminelle, die die Not der Frauen ausnutzen und sie verschleppen würden. Es gebe deshalb Warnungen, in irgendwelche fremden Busse einzusteigen. Inzwischen gebe es aber eine Zertifizierungsmöglichkeit in der Ukraine. Private Personentransfers sind so von außen so als seriös erkennbar.

Viele Busse an der polnischen Grenze

Lisa erzählt von unzähligen Bussen und Transportern mit Freiwilligen an der polnischen Grenze. Sie sei sehr nervös und aufgewühlt gewesen. Jemand habe sie und die Familie mit den Hunden zu dem Bräunlinger Bus gebracht. Da sie deutsch kann, habe sie als einzige mit dem Fahrer sprechen können. Er habe ihr Fotos von der Linde gezeigt und alle Fragen zum Zielort ruhig beantwortet. Irgendwann hätte sie Vertrauen gefasst und sie seien eingestiegen und 20 Stunden später in Neudingen angekommen - endlich in Sicherheit.

Lisa hat Oleg, seine Mutter und die beiden Schoßhunde auf ihrer Flucht kennengelernt. Sie und die Familie haben sich auf dem schwierigen Weg von Lwiw nach Neudingen gegenseitig unterstützt. SWR Gabi Krings

Ankunft in der "Linde"

In den frühen Morgenstunden des 6. März erreichten die Busse nach langer Reise mit 35 erschöpften Frauen, Kindern und wenigen Männern das Gasthaus Linde, darunter auch Lisa. Nach einem ausgiebigem Frühstück mit frisch gebackenen Brötchen bezogen sie die neu hergerichteten Zimmer, manche Familien fanden auch Platz in Ferienwohnungen.

Das Wichtigste ist Normalität

Seither ist das Ehepaar Schöndienst rund um die Uhr für die Geflüchteten im Einsatz. Es gibt viel zu koordinieren und Lisa ist so etwas wie ihre rechte Hand. Ohne ihre Sprachkenntnisse wäre die Situation kaum zu managen. Neben geselligen Zusammenkünften geht es um Infoveranstaltungen, in denen zum Beispiel der Öffentliche Nahverkehr oder die Registrierung bei der Gemeinde erklärt wird. Wichtig sei auch, zumindest ein bisschen Normalität zu schaffen. "Am Dienstag war Weltfrauentag, was in der Ukraine ein gesetzlicher Feiertag ist“, erzählt Martin Schöndienst. "Alle Mütter wurden von einer Frau zu Kaffee und Kuchen eingeladen, eine andere Frau hat Blumen besorgt, damit sie einen Tag haben, wie sie ihn in der Ukraine gehabt hätten.“

Im Nebenraum des Gasthofs "Linde" ist ein Umsonstladen mit Kleidern, Schuhen, Lebensmitteln und Hygieneartikeln eingerichtet. SWR Gabi Krings

"Umsonstladen" im Gasthof Linde

Im Gasthaus Linde ist ein Nebenraum gefüllt mit Kleidung, Schuhen und Lebensmitteln. Auf einem Tisch stehen unzählige Zahnpastatuben. Die ukrainischen Gäste dürfen sich hier bedienen. Kaum betritt Martin Schöndienst den Raum, kommt auch schon eine Frau und reicht ihm ihren Pass und deutet auf ihr Handy. Der 32-Jährige schließt daraus, dass sie eine Telefonkarte braucht. Er nickt und verspricht, sich bis zum Abend darum zu kümmern. Die Frau versteht ihn nicht. Die Kommunikation sei oft ein Problem, sagt Schöndienst. Nur Lisa könne Deutsch.

Lisa als Übersetzerin unentbehrlich

Die Aufgabe der Übersetzerin nimmt Lisa gerne wahr. Sie unterstützt, wo sie kann. Das Dolmetschen hilft ihr, das Vergangene zumindest für einen Moment zu vergessen: die Flucht, allein, aus dem umkämpften Gebiet. Jetzt könne sie zumindest für sich selbst durchatmen, die Sorge um die zurückgebliebenen Familienangehörigen allerdings bleibe.

"Ich bin sehr dankbar! Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin! Alle hier sind dankbar! Sie sagen mir: 'Lisa, kannst du Danke' sagen? Sie haben alle gelernt, 'Vielen Dank' zu sagen und sagen das jeden Tag.“

Die Schöndiensts haben inzwischen schon etwa 100 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. 50 in Sumpfohren und 50 in der näheren Umgebung. Der nächste Schritt wird sein, die Kinder in Kitas und Schulen zu integrieren, Sprachkurse zu organisieren und Jobs für ihre Mütter zu finden. Lisa, so sagen sie, werde ihnen dabei eine wichtige Stütze sein.