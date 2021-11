Ehemaliger Gerichtsmitarbeiter vor Rottweiler Landgericht

Am Rottweiler Landgericht hat der Prozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter begonnen. Dem Beamten wird Untreue in 117 Fällen mit einer hohen Schadenssumme vorgeworfen.

Als Geschäftsstellen- und Kostenbeamter am Landgericht Rottweil soll der Angeklagte sich an einer halben Million Euro bereichert haben. Dazu habe er seit 2012 unberechtigt Auszahlungen der Landes-Oberkasse-Baden-Württemberg zu seinen Gunsten veranlasst, heißt es in der Anklageschrift. Der Mann soll Zahlungen an fiktive Parteien auf ein Konto seiner Ehefrau, einer entfernten Verwandten seiner Ehefrau sowie auf ein Konto, das auf den Namen seines Stiefsohns lief, veranlasst haben. Darauf soll nur er Zugriff gehabt haben. Er wurde am 24.03.2021 vorläufig festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Geklärt werden muss nun, inwieweit die Cousine der Ehefrau und die Ehefrau selbst von den Vorgängen des Angeklagten gewusst haben.

Fälle teilweise verjährt

Da einige Fälle bereits verjährt sind, werden nun vor Gericht 117 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 330.000 Euro verhandelt, die seit 2016 auf den Konten von Verwandten und der Ehefrau des Angeklagten eingegangen sein sollen. Anträge vom Landgericht Rottweil, den Fall wegen Befangenheit nicht am eigenen Gericht zu verhandeln, waren im Vorfeld vom Oberlandesgericht Stuttgart abgewiesen worden. Im Landgericht Rottweil war befürchtet worden, dass das Ansehen der Rechtspflege leiden könne, wenn Richter eines Gerichts, bei dem der Angeklagte beruflich tätig war, über dessen Taten urteilen müssten. Für den Prozess sind bis zum 10. Dezember 2021 sechs Verhandlungstage anberaumt.