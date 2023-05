Ehemaliger GIZ-Mitarbeiter aus Freiburg sorgt sich ums Team in Afghanistan

Ein ehemaliger Freiburger Mitarbeiter der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ängstigt sich um sein früheres Team in Afghanistan.

Der Freiburger Thomas Tritschler war im Bausektor in Masa-i-Sharif und Kundus tätig. Er halte jeden Tag Kontakt nach Afghanistan, um über das Wohlergehen seiner ehemaligen Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu sein. Dies seien in erster Linie Ortskräfte, die für die GIZ gearbeitet haben oder noch immer arbeiten. Weiter sagte Tritschler, er glaube nicht, dass die Arbeit der GIZ vor Ort umsonst gewesen sei.

Teil 1 des Interviews mit Thomas Tritschler zum Nachhören:

SWR: Die Taliban haben die Macht in Kabul wohl übernommen. Am Flughafen der Stadt sollen sich dramatische Szenen abspielen, weil Menschen aus Angst das Land verlassen wollen. Thomas Tritschler war zwei Jahre in Afghanistan und hat dort Entwicklungshilfe geleistet, jetzt arbeitet er beim Freiburger Kulturamt. Herr Tritschler, wie geht es Ihnen beim Blick auf die Nachrichten aktuell?

Tritschler: Ich bin momentan in einer etwas sehr komischen Situation. Ich bin hier im Urlaub in Spanien und gleichzeitig telefoniere ich und schreibe WhatsApp zu meinem ehemaligen Arbeitskollegen, der sich in Kabul befindet. Er musste vorgestern schnell aus Masar-I-Sharif flüchten, weil die Situation so angespannt ist und so schnell sich gedreht hat, dass ihm keine andere Möglichkeit mehr geblieben war.

SWR: Sie waren zwei Jahre für die GIZ, die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Kundus. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit jetzt im Prinzip umsonst war?

Tritschler: Nein, ich glaube ganz umsonst war sie auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben viel, viel bewegt in der Zeit, als ich dort war. Neben Kundus auch in Masar-I-Sharif und auch in Kabul. Wir haben viele Dinge bewegt, gerade im Bauteam und ich denke, dass das natürlich sehr nachhaltig ist. Ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass ich in der Zeit, als ich dort war, es geschafft habe einer jungen Ingenieurin für eine gewisse Zeit eine befristete Arbeitsstelle geben zu können. Das bleibt einfach, solche Dinge bleiben. Wir haben viele Dinge gebaut, von kleinen Brunnen über universitäre Einrichtungen bis hin zu Straßen. So was bleibt einfach. Ich denke, darauf kann man auch ein bisschen stolz sein. Und vor allem haben wir es zusammen gemacht, mit den Afghanen vor Ort.

SWR: Beim Blick in die Nachrichten fällt auch oft einmal der Satz, dass der Westen jetzt komplett versagt hat. Hätten Sie gedacht, dass sich die Lage in Afghanistan so schnell ändert?

Tritschler: Nein, aufgrund meiner Erfahrung und meinen Kontakten, die ich ja immer noch habe, war das eben unheimlich schnell und ich dachte natürlich auch, dass man dann schon irgendwelche Möglichkeiten hat, das länger aufzuhalten. Vor allem, wenn wir mit der Bundeswehr da sind und auch dort vor Ort das Militär entsprechend trainiert haben. Gerade auch im Masar-I-Sharif, wo auch die ehemaligen Warlords ein bisschen auf uns aufgepasst haben, dass da auch diese Fronten so schnell zusammenkrachen, das ist für mich sehr überraschend, ja!

Teil 2 des Interviews mit Thomas Tritschler zum Nachhören:

SWR: Sie sind mittlerweile beim Kulturamt in Freiburg angestellt. Das ist fast 7.000 Kilometer von Kundus entfernt. Nehmen Sie uns doch noch einmal mit dorthin zurück. Wie haben Sie denn die Afghanen erlebt?

Tritschler: Vom ersten Tag an, als ich dort ankam mit der GIZ, war es mir einfach wichtig, dass ich auch in meinem Büro einen Afghanen an meiner Seite hatte, der mir vor allem das Kulturelle beigebracht hat und gezeigt hat, wie die Afghanen ticken. Ich wollte da nicht in meinem eigenen Büro sitzen und dann mein Wissen, mein Verwaltungswissen dort ansiedeln, sondern umgekehrt, so dass wir gegenseitig voneinander lernen können. Von mir das Fachliche, ich von ihm das Kulturelle und so, glaube ich, haben wir das Beste machen können. Ich habe nur tolle Menschen kennengelernt, es war ein unheimliches Erlebnis für mich in so einem Land arbeiten zu können. Ich habe mich rundum wohl gefühlt. Ich habe unter Afghanen, mit Afghanen zusammengelebt. Vor allem in Kundus, in Masar-I-Sharif und ich hatte eine sehr schöne Zeit.

SWR: Sie haben es schon beschrieben, Sie haben Angst um ehemalige Kollegen und Freunde. Warum?

Tritschler: Ich bin regelmäßig mit denen in Kontakt und die mussten jetzt stande pede aus Masar-I-Sharif flüchten. Diese Kollegen haben für die GIZ lange gearbeitet, haben in Bundeswehrcamps gearbeitet, wie in Kundus, in Masar-I-Sharif und das ist jetzt natürlich genau die Gruppe von Menschen, die gefährdet ist. Die hat uns geholfen, wir haben ihnen geholfen. Ich habe so Angst um die. Man hört immer nur von Bundeswehrmitarbeitern, ich frage mich eigentlich, was macht die GIZ für ihrer Mitarbeiter? Und gerade auch in Freiburg sitzt die Caritas. Wie helfen die ihren Mitarbeitern, die noch vor Ort sind oder sein müssten?

SWR: Der Blick in die Glaskugel ist ja immer extrem gefährlich, aber vielleicht trotzdem vorsichtig die Frage zum Schluss: Was erwarten Sie denn für die Zukunft Afghanistans?

Tritschler: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich hoffe, dass es für die Leute, die dort vor Ort sind, einigermaßen glimpflich vonstattengeht. Ich bin höchst skeptisch, aber ich hoffe, dass die Menschen dort nicht leiden müssen, vor allem die Frauen und die Mitarbeiter, die für uns tätig waren. Ich drücke einfach wahnsinnig die Daumen.