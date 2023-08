per Mail teilen

In Villingen-Schwenningen hat in der Nacht zum Mittwoch eine ehemalige Jugendherberge gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

In dem Dachstuhl einer ehemaligen Jugendherberge in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt 200.000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

War es Brandstiftung?

Gegen 1:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alamiert. Als die 44 Helfer der Feuerwehr eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. In dem leerstehenden Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Die polizeilichen Ermittlungen gehen in Richtung Brandstiftung. Denn die ehemalige Jugendherberge ist unbewohnt und nicht mehr mit dem Stromnetzwerk verbunden. Ein technischer Defekt kann laut Polizei also nicht zum Brand geführt haben. Auch einen Blitzeinschlag kann den Angaben zufolge ausgeschlossen werden.