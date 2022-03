Zu hohe Energiekosten: EHC Freiburg kündigt Mietvertrag für Eishalle

Mitten in der Saison hat der Freiburger Eishockeyclub EHC den Mietvertag für die Eishalle gekündigt. Grund: die enorm gestiegenen Energiekosten. Harte Verhandlungen mit der Stadt stehen bevor.

Durch den drastischen Preisanstieg auf dem Energiemarkt rechnet der EHC mit Mehrkosten bis Saisonende von rund 100.000 Euro. Mehrmals habe man das Sportamt der Stadt Freiburg darauf angesprochen, so der EHC-Vorsitzende Werner Karlin. Dort habe man aber lediglich auf den nächsten Doppelhaushalt verwiesen. Mit der Kündigung zieht der Club nun die Notbremse - und setzt die Stadt unter Zugzwang. Über die überraschende Wendung hatte die "Badische Zeitung" zuerst berichtet.

Die Freiburger Eishalle wird auch zum Eislaufen genutzt EHC Freiburg

"Wir haben die Stadt darauf hingewiesen, dass wir diese Mehrbelastung nicht stemmen können. Der EHC ist der einzige Verein in Freiburg, der ein städtisches Gebäude in dieser Dimension und mit diesen Energiekosten auf eigenes Risiko betreibt. Eine gute Lösung wäre, wenn dieses Risiko vom Verein genommen würde."

Stadt Freiburg hat eine andere Sicht auf die Problematik

Der Freiburger Finanz- und Sportbürgermeister Stefan Breiter weist die Darstellung Karlins im SWR zurück. Er sagt, man habe von Seiten des Sportamts beim EHC nach einer konkreten Kostenaufstellung für Leistungen an den Energieversorger gefragt, weil man nicht einfach blanko einen Überweisungsträger ausfüllen wollte. "Das Einzige, was wir bekommen haben, war dann ein Schreiben mit der Kündigung", ärgert sich Breiter, sagt aber auch: "Jetzt geht's daran, ein Lösungskonzept für den EHC für die nächsten Jahre aufzubauen." Allerdings stehe der Eishockeyclub nicht allein vor Finanzproblemen.

"Wir haben über 180 Sportvereine in Freiburg, und alle Organisationen und Einrichtungen, vor allem aber auch die Sportvereine, werden ähnliche Probleme haben. Die Stadt wird nicht in der Lage sein, bei allen Vereinen die entstehenden Defizite ausgleichen zu können."

Daher brauche es ein intelligentes Lösungskonzept, das sich aus öffentlichen und privaten Mitteln sowie Sponsorengeldern zusammensetze. "Anders wird es nicht gelingen", so Breiter. Breiter, der selbst leidenschaftlicher Eishockey-Fan ist, will sich jetzt gemeinsam mit dem EHC um eine Lösung bemühen. Denn sonst müsste der Verein Ende Mai aus der "Echte-Helden-Arena" ausziehen.

"Intensive Verhandlungen" über Neubau des Eisstadions

Allerdings: Bei Zuschüssen in fünf- oder sechsstelliger Höhe hat auch der Freiburger Gemeinderat ein Wörtchen mitzureden. Im Übrigen, so der Sportbürgermeister, sei man in intensiven Verhandlungen für den Bau eines neuen Eisstadions. Denn auch deshalb sind die Energiekosten dort so extrem hoch, weil die Halle technisch und energetisch veraltet ist. Die Freiburger Eissporthalle wird von Eishockey-Profis, die in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga spielen, genutzt, aber auch von Nachwuchs- und vielen Breitensportlern. Über einen Neubau der veralteten Halle wird seit Jahren diskutiert.