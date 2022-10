Sogenannter Reichsbürger soll Polizisten gezielt umgefahren haben

per Mail teilen

Ein mutmaßlicher Reichsbürger soll in Efringen-Kirchen einen Polizisten umgefahren und schwer verletzt haben - gezielt, laut BGH.

Im Fall des Polizisten, der im Februar in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) von einem mutmaßlichen Reichsbürger umgefahren und schwer verletzt worden sein soll, sind weitere Details bekannt geworden. Der Polizist habe laut Bundesgerichtshof (BGH) versucht, dem Auto auszuweichen. Er sei zunächst auf die Motorhaube und dann auf den Boden geschleudert worden. Dabei habe er unter anderem eine Gehirnblutung erlitten. Er sei fortdauernd dienstunfähig und leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Beginn des Hauptverfahrens ist derzeit noch offen

Im August hatte die Bundesanwaltschaft den 62-jährigen mutmaßlichen Täter aus dem Kreis Lörrach unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. In der Anklage wird er der Reichsbürgerszene zugeordnet. Der Mann leugne die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkenne hoheitliche Befugnisse ihrer Vertreter und Organe nicht an. Diese Gesinnung begründe seine Tat. Wann das Hauptverfahren gegen ihn eröffnet wird, steht laut dem zuständigen Oberlandesgericht in Stuttgart noch nicht fest.