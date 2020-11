per Mail teilen

Edeltraud Teufel, die Frau des früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU), ist im Alter von fast 82 Jahren in ihrem Heimatort Spaichingen (Kreis Tuttlingen) gestorben. Dies gab Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag im baden-württembergischen Landtag bekannt. Ihr Mann war von Januar 1991 bis April 2005 Regierungschef in Baden-Württemberg.