Edeka Südwest macht zehn Milliarden Euro Umsatz

Der Unternehmensverbund Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro erzielt. Das ist ein Plus von knapp drei Prozent gegenüber 2020. Die 500 selbständigen Kaufleute haben der Corona-Pandemie getrotzt, heißt es von Seiten der Edeka Südwest. In den Märkten gebe es Vollsortimente mit Bio-Lebensmitteln, regionale Produkte und frische Waren – das habe die Kunden offenbar überzeugt. Edeka Südwest hat vergangenes Jahr sieben Real-Märkte übernommen. Sie würden so schnell wie möglich aufgebaut. Der genossenschaftliche Edeka-Verbund in Offenburg ist der zweitgrößte von sieben Regionalgesellschaften in Deutschland. Das Vertriebsgebiet reicht von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz, das Saarland und Südhessen bis ins Bayerische.