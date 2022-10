Weinbaugemeinde Ebringen empfängt und ehrt seine Weinkönigin

Die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang wurde in ihrer Heimat Ebringen empfangen. Hunderte feierten ihre Katrin mit einem Festumzug.

Am Samstagnachmittag hat sich in der Gemeinde Ebringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein Korso mit Autos, 100 Traktoren und örtlichen Vereinen unter musikalischer Begleitung in Bewegung gesetzt. Der Umzug führte durch das Dorf und am Elternhaus von Katrin Lang vorbei. Die Bevölkerung war eingeladen, ihre Weinkönigin zu begrüßen und sich dem Festzug anschließen.

Der offizielle Empfang war am Ebringer Schloss. Dort versammelten sich hunderte Gäste, darunter ehemalige Weinköniginnen, Vertreter der Politik und der Vereine. Dazu gab's kostenlosen Sonnenschein - strahlend vom Himmel und flüssig im Glas - der Ebringer Wein war gratis zu diesem besonderen Anlass.

Weinbotschafterin für alle deutschen Anbaugebiete

Bürgermeister Hans-Peter Widmann gratulierte für die Weinbaugemeinde Ebringen Katrin Lang zur Wahl. Ganz Ebringen freue sich über den Erfolg und habe die Wahl in Neustadt an der Weinstraße oder im SWR Fernsehen verfolgt. Weinbaupräsident Rainer Zeller sagt vor mehreren Hundert Festgästen, Katrin Lang habe bereits als Botschafterin für den badischen Wein eine hervorragende Arbeit geleistet und werde nun sicher auch alle anderen deutschen Anbaugebiete würdig vertreten. Mit ihrem Fachwissen sei sie eine hervorragende Wein-Botschafterin.

Mit Katrin Lang trägt nach 25 Jahren wieder eine Ebringerin die Krone der Deutschen Weinkönigin SWR Christoph Ebner

Letzte Deutsche Weinkönigin aus Ebringen vor 25 Jahren

Mit Katrin Lang kehrt nach 25 Jahren die Krone der Deutschen Weinkönigin wieder zurück in die Weinbaugemeinde am Schönberg, südlich von Freiburg. Ebringen hatte nämlich zuletzt 1997/98 mit Natascha Thoma eine Deutsche Weinkönigin gestellt.

Deutsche Weinkönigin Katrin Lang bedankt sich für den rauschenden Empfang in ihrer Heimatgemeinde SWR Christoph Ebner

Ebringen ist älteste Weinbaugemeinde im Markgräflerland

Der Weinbau in Ebringen hat eine lange Tradition. Die erste urkundliche Erwähnung geht zurück auf das Jahr 716, als ein Ebringer Weinberg an das Kloster St. Gallen übertragen wurde. Ebringen kann somit auf 1.300 Jahre Weinbau blicken. Von Ebringen gingen auch entscheidende Impulse für die spätere Entwicklung der Weinbauregion Markgräflerland und Breisgau aus.