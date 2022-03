Südbadische Städte machen bei "Earth Hour" mit

Eine Stunde lang Licht aus, heißt es am Samstagabend bei der weltweiten "Earth Hour" auch in Südbaden. Zahlreiche Städte und Gemeinden beteiligen sich an der Klimaschutz-Aktion, die der World Wildlife Fund 2005 initiiert hat. In diesem Jahr steht die "Earth Hour" nicht nur im Zeichen des Klimaschutzes, sondern auch für Frieden in der Ukraine, so Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz. Dort wird die Beleuchtung der Burg Rötteln ausgeschaltet. Ebenfalls dunkel bleiben beispielsweise das Villinger Riettor oder das Offenburger Historische Rathaus. Die "Earth Hour" dauert von 20:30 – 21:30 Uhr. Auch privat sind Menschen aufgefordert, elektrisches Licht auszulassen.