"Earth Hour" 2023: Kommunen in Südbaden löschen Lichter

Die Menschen weltweit sind am 25. März bei der "Earth Hour" aufgerufen, eine Stunde lang das Licht auszumachen. In Südbaden beteiligen sich auch viele Städte an der Aktion des WWF.

Der World Wide Fund For Nature (WWF), eine der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen, will mit der "Earth Hour“ einmal im Jahr weltweit auf die Klimakrise - und auch auf nötige Klimaschutz-Maßnahmen aufmerksam machen. Gerade wegen der zunehmenden Extremwetterereignisse und einer Energiekrise, die auf fossilen Abhängigkeiten beruht, gehe es darum, einen Moment innezuhalten. Am Samstag, 25.03., um 20:30 Uhr heißt es deshalb eine Stunde lang "Licht aus".

Eine Stunde Dunkelheit

So wird am Freiburger Münster die Beleuchtung erlöschen, genauso am Münster in Breisach, am Villinger Riettor oder an der Schwenninger Stadtkirche. In Lörrach ruft die Stadt die Menschen dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Sie selbst könne dieses Jahr nicht mitmachen: Wegen der Energiesparmaßnahmen sei die Fassadenbeleuchtung an bestimmten Gebäuden bis Mitte April ohnehin ausgeschaltet. Auch in Offenburg wird das historische Rathaus aktuell wegen der Energiekrise nachts nicht mehr angestrahlt. Um aber weiterhin auf die Aktion aufmerksam zu machen, will die Stadtverwaltung nun zusätzlich die Straßenlaternen vor dem Gebäude ausschalten.

Kerzenaktion in Emmendingen

Die Stadt Emmendingen hat sich für die "Earth Hour" mit der "klimafit"-Initiative und den Religionsgemeinschaften zusammengetan. Gemeinsam laden sie die Bürgerinnen und Bürger ein, zum Rathausvorplatz zu kommen und eine Kerze mitzubringen. Die Organisationen wollen dort "gemeinsam einstehen für #Klima.Gerechtigkeit.Frieden und damit ein Zeichen setzen", heißt es in der Ankündigung.