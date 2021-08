Auch in Südbaden sind immer mehr E-Autos unterwegs. Automobil-Hersteller gehen in die Offensive, Verkaufszahlen steigen an. Hier erfahren Sie, was es etwa bezüglich der Ladestationen für E-Autos in Südbaden zu beachten gilt.

Wer rein elektrisch fahren will, muss Strom tanken. Doch das Ladenetz für E-Autos ist in Südbaden noch relativ schwach ausgebaut. Wie steht es also mit meiner Mobilität, wenn ich mit einem E-Auto etwa längere Strecken zurücklegen will? Und überhaupt: Wann rechnen sich die Anschaffungskosten für ein E-Auto eigentlich? Außerdem: Gibt es Unterstützung, wenn ich auf E-Mobilität um- oder einsteigen will und dann zuhause eine Ladestation brauche?

Wir haben beim ADAC Südbaden nachgefragt und für Sie die Tipps des Experten Andreas Müller zusammengestellt.

Wie viele Ladestationen für E-Autos in Südbaden gibt es?

In Südbaden, vor allem im Hochschwarzwald sind die Ladestationen noch eher schlecht ausgebaut. Hier eine Auflistung der einzelnen Kreise in Südbaden:

- Stadtkreis Freiburg: 28 Ladestationen

- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: 68 Ladestationen

- Landkreis Emmendingen: 41 Ladestationen

- Ortenaukreis: 106 Ladestationen

- Schwarzwald-Baar-Kreis: 60 Ladestationen

- Landkreis Waldshut: 72 Ladestationen

- Landkreis Lörrach: 66 Ladestationen

- Landkreis Rottweil: 55 Ladestationen

Der Experte des ADAC Südbaden Andreas Müller rechnet damit, dass in den nächsten Jahren auch in Südbaden die Ladestationen der Anbieter noch weiter ausgebaut werden. Eine aktuelle Übersicht über die Ladestationen in Deutschland hat die Bundesnetzagentur auf einer Ladesäulenkarte dargestellt.

Wann lohnt sich die Anschaffung eines E-Autos?

Ob sich die Anschaffung eines E-Autos lohnt, hänge vor allem vom jährlichen Fahraufkommen ab, so Andreas Müller. Bei der Anschaffung eines E-Autos müsse man derzeit noch relativ tief in die Tasche greifen. Der ADAC-Experte schätzt, dass sich eine Anschaffung ab einer Nutzungsdauer von fünf Jahren und einer Laufleistung von 15.000 Kilometern im Jahr rechnerisch lohnt.

Wie fördert der Bund die Elektromobilität?

Für das Erreichen der Klimaziele sollen bis 2030 mindestens sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren. Zudem sollen im gleichen Zeitraum eine Million Ladepunkte zur Verfügung stehen. Um das zu unterstützen, hat die Bundesregierung unterschiedliche Fördermaßnahmen beschlossen, unter anderem im Klimaschutzprogramm 2030. Hierzu gehören Kaufprämien, Steuervergünstigungen und umfassende Zuschüsse zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur. Die einzelnen Maßnahmen und Programme im Überblick.

Bezuschusst der Bund die eigene Ladestation?

Um die Elektromobilität in Deutschland voranzubringen "muss das Laden von E-Autos überall und jederzeit möglich sein", sagt die Bundesregierung. Deshalb hat sie am 24. November 2020 die Förderung privater Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden gestartet. Die Bundesregierung unterstützt damit den Kauf und die Installationen der sogenannten Wallboxen (Ladestationen) für zuhause mit insgesamt 200 Millionen Euro.

"Da ein Großteil aller Ladevorgänge daheim stattfinden wird, fördern wir Mietern, Eigenheimbesitzern und Vermietern den Einbau privater Ladestationen mit 900 Euro Zuschuss vom Bund."

Förderanträge können ab sofort bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gestellt werden. Ausführliche Informationen zur Förderung und zum Antragsverfahren finden Sie auf der Onlineseite der KfW.

Die Förderung von Wallboxen ist Teil des "Masterplans Ladeinfrastruktur", den die Bundesregierung am 18. November 2019 beschlossen hat. Ziel ist es, den Aufbau von Ladeinfrastruktur voranzutreiben und damit ein wesentliches Ziel des Klimaschutzprogramms 2030 umzusetzen.