Die Sonne knallt weiter in Südbaden, und der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass der UV-Index am Samstag in weiten Teilen Südbadens auf Stufe 8 von 11 steigt - das bedeutet eine "sehr hohe" Gesundheitsgefahr. DWD-Experte Andreas Matzarakis ordnet den Wert ein und gibt Tipps, wie man sich jetzt in der Sonne verhalten sollte.