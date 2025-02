per Mail teilen

Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei zu einer Durchsuchung bei einem mutmaßlichen "Reichsbürger" im Kreis Rottweil ausgerückt. Der Mann steht im Verdacht, Waffen in einem Haus zu horten.

Die Polizei ist am Dienstagmorgen mit vielen Einsatzkräften in Dornhan (Kreis Rottweil) unterwegs. Sie suchen nach illegalen Waffen bei einem mutmaßlichen "Reichsbürger". Es wird vermutet, dass er Waffen in einem Haus im Teilort Gundelshausen haben könnte. Der Mann habe keine waffenrechtliche Erlaubnis. Auch gilt bei ihm ein Waffenbesitzverbot. Die Ermittler seien mit zahlreichen Kräften vor Ort.