Sina Erdrich aus Durbach will Deutsche Weinkönigin werden

In Neustadt an der Weinstraße wird am Freitag die neue Deutsche Weinkönigin gewählt. Die 24-jährige Sina Erdrich aus Durbach ist eine von sechs Kandidatinnen im Finale.

Von der Terrasse ihres Elternhauses in Durbach (Ortenaukreis) aus hat Sina Erdrich eine wunderbare Aussicht auf die Rebhänge. Die Sonne scheint, der Blick könnte schöner nicht sein. Doch die frühere Badische Weinkönigin hat dafür jetzt keinen Sinn. Sie will deutsche Weinkönigin werden und die Zeit ist knapp bis zur Wahl am Freitag. Mit einem Fachmann übt die 24-Jährige deshalb noch einmal, Weine blind zu verkosten.

Viel Unterstützung beim Vorentscheid

Beim Vorentscheid wurde Sina Erdrich kräftig unterstützt. Der Fan-Bus von Durbach nach Neustadt an der Weinstraße war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das wird auch am Freitag so sein. Die Studentin der Bildungswissenschaften kann es kaum glauben.

"Man hat es beim Vorentscheid gesehen: Als ich auf die Bühne kam, musste ich erst einmal weinen, weil das emotional einfach enorm ist zu sehen, wie viele Leute mitfiebern!"

Weinbau hat in der Familie Tradition

Sina Erdrich ist quasi mit dem Wein aufgewachsen. Eigene Reben im Nebenerwerb sind in der Familie Tradition. Die Trauben werden zur Durbacher Winzergenossenschaft geliefert. Sie interessierte sich schon als Teenagerin für Wein.

"Im Freundeskreis haben wir mit 15, 16 oft Wein getrunken, bestimmt auch, um bedüdelt zu sein. Aber wir haben auch über Wein gefachsimpelt und da habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht."

Am Freitagabend wird es sich entscheiden, ob sich die Mühen für Sina Erdrich gelohnt haben. Sie selbst sagt, wenn die Jury eine andere will, dann ist es halt so. Aber reizen würde sie das Ganze schon. Schon der Job als Badische Weinkönigin habe ihr großen Spaß gemacht.